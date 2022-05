Bis die Polizei kommt Studenten und Anwohner streiten in Villingen um Parkplätze

Die Situation ist so neu nicht in Villingen, geändert haben sich höchstens die Kennzeichen. Die Parknot ist groß, die Absolventen der Hochschule für Polizei in Schwenningen nutzen jeden freien Platz, zum Leidwesen mancher Anwohner, die manchmal kaum noch vom Fleck oder aus ihren Einfahrten kommen.