Fahrräder, Geld, Ersatzteile: Diebe suchen Fahrradgeschäft in Dornstetten heim

Diebe suchen Fahrradgeschäft in Dornstetten heim

1 Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Donnerstag in ein Dornstetter Fahrradgeschäft eingebrochen und haben viel Beute gemacht. Als Fluchtwagen haben sie ein Firmenfahrzeug geklaut. Die Polizei sucht nun Zeugen.









Zwischen Mittwochnacht und Donnerstagmorgen sind die Unbekannten durch ein Fenster in den Verkaufsraum des Geschäfts eingestiegen. Dazu wurde die Aluverkleidung abgeschraubt und die Fensterdichtung durchtrennt. Sie gelangten laut Polizei so problemlos in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie zwischen 25 und 30 neue E-Bikes, verschiedene Bremsbeläge, Bremsscheiben und Zahnräder. Außerdem wurde Bargeld aus dem Geldtresor im hohen vierstelligen Bereich entwendet. Der Gesamtschaden wird im sechsstelligen Bereich geschätzt.