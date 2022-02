2 Der Radweg soll an der Westkante des Industriegebiets entlang führen. Foto: Fritsch

Von Stammheim nach Holzbronn oder andersherum mit dem Fahrrad unterwegs – doch wie fährt man da eigentlich am besten? Über die Streckenführung am Industriegebiet Lindenrain entlang wurde schon viel beraten. Fest steht nun: Die "Rückegasse" soll weiter fester Bestandteil des Fahrradwegs sein.















Calw - In Sachen Radverkehr zwischen Stammheim und Holzbronn hatte der Bau- und Umweltausschuss schon mehrere Optionen geprüft, abgewogen und sich schließlich für Variante drei entschieden. Die Strecke bei Variante drei führt von Holzbronn aus in einigem Abstand parallel zur Kreisstraße 4302, im weiteren Verlauf durch den Wald bis zum Interkommunalen Gewerbepark Lindenrain. Hier fangen aber gewissermaßen die Probleme an. Denn eigentlich sollten Fahrradfahrer ab da an der westlichen Kante des Industriegebiets entlang fahren, anschließend an der nördlichen, bis sie schließlich wieder an der Bundesstraße 296 angelangt sind. Von dort aus verläuft die Strecke weiter ein Stück an der B 296 entlang und dann zwischen Bundes- und Kreisstraße auf der Rückegasse bis nach Stammheim.