Fahrradverkehr im Kreis Lörrach: Wo die Radinfrastruktur verbessert wird

Der Radwegebau über den Dinkelberg zwischen Maulburg und Rheinfelden schreitet voran.
In den kommenden beiden Haushaltsjahren will der Landkreis insgesamt rund 4,9 Millionen Euro in vorbereitende Planungen und erste Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts investieren. Im Gegenzug werden Zuschüsse in Höhe von 2,6 Millionen Euro erwartet. Die Förderkulisse für die Planung und den Bau neuer Radinfrastruktur, so wurde mitgeteilt, stelle sich derzeit sehr positiv dar. Es sei daher wichtig, die Pläne weiterzuführen.