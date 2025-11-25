Fahrradverkehr im Kreis Lörrach: Wo die Radinfrastruktur verbessert wird

In den kommenden beiden Haushaltsjahren will der Landkreis insgesamt rund 4,9 Millionen Euro in vorbereitende Planungen und erste Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts investieren. Im Gegenzug werden Zuschüsse in Höhe von 2,6 Millionen Euro erwartet. Die Förderkulisse für die Planung und den Bau neuer Radinfrastruktur, so wurde mitgeteilt, stelle sich derzeit sehr positiv dar. Es sei daher wichtig, die Pläne weiterzuführen.

Fortlaufendes Programm Das Konzept ist Bestandteil eines fortlaufenden Kreisstraßenprogramms, das jährlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. Aktuell priorisierte Maßnahmen sind die Radwege über den Dinkelberg, der Radweg Egringen-Holzen, das neue Projekt „Dossenbach-Radwege“ sowie – in abgespeckter Form – die Radschnellverbindung ins Wiesental (RS7). Der Kreistag hat dieser Planung in seiner November-Sitzung einhellig zugestimmt.

Etwa 620 000 Euro werden hierfür im ersten Jahr des Doppelhaushalts an Finanzmitteln benötigt. Für die Dinkelberg-Radwege zwischen Minseln und Adelhausen sowie Nordschwaben und Wiechs stehen nun als nächste Schritte Ausgleichsmaßnahmen, ein Bodenschutzkonzept und der Grunderwerb für den Wegebau an. Die Dossenbach-Radwege werden zunächst europaweit ausgeschrieben. Für diese Radwege wurde eine Förderung über das Agglomerationsprogramm Basel beantragt.

Ökopunkte

Zügig voran schreitet derweil die Planung des Radwegs zwischen Egringen und Holzen. Im Zuge dieser Baumaßnahme werden Ökopunkte zur Kompensation des Eingriffs in Wasser und Boden benötigt. Die Streich-Mühle in Wieslet plant aktuell eine Fischtreppe, bei der Ökopunkte freigesetzt werden, die für den Radwegebau eingesetzt werden können. Diese günstige Gelegenheit soll nun genutzt werden, obwohl noch kein Baubeschluss vorliegt. Ein weiterer Baustein des Radverkehrskonzepts im Landkreis ist eine Aufwertung des „Todtnauerli“-Radwegs als Teil der Pendlerroute 1. Die Radroute verläuft auf einer stillgelegten Bahntrasse, die sich im Bereich Fröhnd im Eigentum des Landkreises befindet. Dieser Streckenabschnitt, der auch touristische Bedeutung hat, soll nun mit einer Asphaltdecke ausgestattet werden, zunächst im Bereich zwischen den Brücken über den Mühlebach und den Drändlebach bei Niederhepschingen. Im Vorgriff auf diese Maßnahme ist eine Straßenplanung, inklusive Entwässerung zwischen den Brücken, erforderlich.

Bremsklotz für RS7

Die Vorplanungen für die Radschnellverbindung RS7 haben dem ehrgeizigen Projekt einen Dämpfer versetzt. Deutlich zu hohe Kosten und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der geforderten Standards, insbesondere im Stadtgebiet von Lörrach, haben dazu geführt, dass das Projekt nun zunächst nur abschnittsweise weitergeführt werden kann. Geplant ist als nächstes die erforderliche europaweite Ausschreibung sowie die Vergabe der weiteren Leistungsphasen. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung sollen die Wartungsarbeiten an den Radwegen nun nicht mehr von einem externen Dienstleister durchgeführt werden. Der Landkreis wird weiterhin die Koordination übernehmen und das Radwege-Netz befahren. Die Gemeinden wiederum übernehmen die praktischen Arbeiten vor Ort, wie den Austausch der Schilder, Reinigungsarbeiten und Grünschnitt. Da die Wartung des Netzes vier Jahre lang nicht durchgeführt wurde, ist im Jahr 2026 mit einer Investition in Höhe von 10 000 Euro zu rechnen. In den kommenden Jahren werden dann nur noch jeweils 5000 Euro eingeplant.

Mehr Servicestationen

Weiter ausgebaut werden soll das Netz an Reparaturstationen im Landkreis mit Werkzeugen und Luftpumpen für Fahrräder. Solche Stationen werden derzeit vom Land Baden-Württemberg gefördert. In Absprache mit den Städten und Gemeinden sind für die kommenden Jahre zunächst zwei neue Reparaturstationen für jeweils rund 2500 Euro vorgesehen. Die Landesförderung pro Station beträgt etwa 1000 Euro.