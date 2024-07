Fahrradunfall in Freiburg

1 In Freiburg ist ein 13-jähriger Radfahrer gegen einen Baum geprallt. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer ist nach einem schwerem Sturz in Freiburg-Wiehre gestorben.









Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Radfahrer ereignete sich am Montagabend, 8. Juli, gegen 20.45 Uhr in Freiburg in der Wonnhaldestraße auf Höhe einer Kindertageseinrichtung.