Fahrradunfall bei Hausach: Kinder stoßen mit Senior zusammen

1 Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall, um herauszufinden, ob die Kinder hinter- oder nebeneinander fuhren. Foto: Seeger (Symbolfoto) Ein Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern ereignete sich am Dienstag auf einem Radweg zwischen Wolfach und Hausach.







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Ein Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern ereignete sich am Dienstag auf einem Radweg zwischen Wolfach und Hausach. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Demnach waren ein 13-jähriges Mädchen und ein elfjähriger Junge gegen 13.15 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg entlang der B 294 in Fahrtrichtung Hausach unterwegs. In einem leichten Gefälle kurz vor der Hagenbuchkurve kam ihnen ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer entgegen. Es kam zu einer Berührung zwischen der 13-jährigen Radfahrerin und dem entgegenkommenden 72-Jährigen, woraufhin beide stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Bisher ist unklar, ob die Kinder nebeneinander oder hintereinander auf dem Radweg gefahren sind. Um dies zu klären, bittet die Polizei unter Telefon 07834/8 35 70 um Hinweise; außerhalb der Bürozeiten unter Telefon 07832/97 59 20.