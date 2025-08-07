Fahrradstraße in Marbach: Anschluss des Forellenwegs ans Radwegenetz

Der Marbacher Ortschaftsrat beschloss, die Sackgasse als Fahrradstraße auszuweisen. Die Markierungsarbeiten sind Mitte August geplant.
Die Markierungsarbeiten am Marbacher Forellenweg, der zu einer Fahrradstraße werden soll, gehen vorbehaltlich der Wetterlage am Montag, 18. August, über die Bühne. Aus diesem Grund werden ab dem 13. August Schilder mit dem Hinweis zum Park- und Halteverbot aufgestellt. Die Anlieger werden gebeten, in dieser Zeit ihre Fahrzeuge an anderer Stelle zu parken, ansonsten werden sie abgeschleppt. Die Markierungen werden in 30 Minuten trocknen, danach ist die Straße wieder befahrbar.