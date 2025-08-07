Fahrradstraße in Marbach: Anschluss des Forellenwegs ans Radwegenetz

Die Markierungsarbeiten am Marbacher Forellenweg, der zu einer Fahrradstraße werden soll, gehen vorbehaltlich der Wetterlage am Montag, 18. August, über die Bühne. Aus diesem Grund werden ab dem 13. August Schilder mit dem Hinweis zum Park- und Halteverbot aufgestellt. Die Anlieger werden gebeten, in dieser Zeit ihre Fahrzeuge an anderer Stelle zu parken, ansonsten werden sie abgeschleppt. Die Markierungen werden in 30 Minuten trocknen, danach ist die Straße wieder befahrbar.

Im Januar 2024 beschloss der Ortschaftsrat, den Forellenweg, der eine Sackgasse ist, als Fahrradstraße auszuweisen. Von Radfahrern wird er häufig zu einer Tour nach Bad Dürrheim genutzt, denn am Ende befindet sich der weiterführende Radweg. Zudem verläuft die Hauptroute des Radwegenetzes im Schwarzwald-Baar-Kreis durch Bad Dürrheim, Brigachtal und Marbach. Vor der Abstimmung wägte das Gremium die Vor- und Nachteile ab.

Befürchtet wurde ein Gefahrenpotential, insbesondere für die Schul – und Kindergartenkinder, da die Radler oftmals mit zügigem Tempo unterwegs sind. Auch wurde befürchtet, dass die Radler gefährdet werden können, wenn an den parkenden Autos plötzlich die Türen geöffnet werden. Zur Sprache kam auch die kritische Parksituation, wenn Eltern ihre Kinder in Schule oder Kita fahren und abholen.

Diese Probleme können nun verhindert werden, da durch die Markierungen in grüner Farbe die Strecke speziell für die Radler sowie für Parkmöglichkeiten gekennzeichnet werden soll. Insgesamt werde es im Forellenweg 39 Parkplätze geben, zusätzlich weitere an der Schule und Festhalle.

Überquerungshilfe nach Ansicht der Fachleute nicht nötig

Somit könne nun ein geordnetes Parken entstehen, hoffte das Gremium und regte an, die Fläche vor der Kita mit weiteren, rot markierten Randsteinen auf ein Halteverbot hinweisen, damit die Kinder die Möglichkeit haben, vor dem Überqueren der Straße zuerst nach links und rechts zu schauen. Eine Überquerungshilfe sei nach Ansicht der Fachleute nicht nötig.

Wie Ortsvorsteherin Irina Ebauer wissen ließ, sei es auch nicht erforderlich, auf die Fahrbahn ein Piktogramm anzubringen. Für die Autofahrer bedeutet die Einrichtung der Fahrradstraße verstärkt auf die Radfahrer zu achten, denn diese werden das Vorrecht haben.