Wenn Jens Kocziot über Fahrräder spricht, wirkt es fast so, als rede er über alte Freunde. „Man kauft den Spaß mit dem Fahrrad“, sagt er mit einem Lächeln, das zwischen Lenker, Sattel und Beratungstresen den ganzen Raum durchdringt.

Er ist Filialleiter des Multicycle Cube Stores in Villingen-Schwenningen – und jemand, der seine Leidenschaft nicht versteckt, sondern lebt. Seit einigen Monaten hat der Store seine Türen geöffnet. Und obwohl es keine große Neueröffnung mehr ist, beginnt die eigentliche Geschichte jetzt erst so richtig: Mitten in der Fahrradsaison, wenn der Frühling Fahrt aufnimmt und die Menschen wieder hinauswollen – aufs Rad, in die Natur, ins Leben.

Zuvor war in dem Laden in der Straße Neuer Markt 14, das Fachgeschäft „Tour“ ansässig. Nach dem Umzug des Geschäfts nur wenige Meter weiter, wurde „Tour“ im vergangenen Jahr von einem neuen Betreiber übernommen.

Das Gebäude am Neuen Markt 14 stand daraufhin eine Zeit lang leer, bis nun mit Multicycle wieder ein Fahrradladen eingezogen ist – und damit eine Lücke geschlossen wurde.

Von der Garage zum Markennetzwerk

„Ein Traum, der in der Garage begonnen hat“ – so beschreibt Jens Kocziot die Anfänge des Unternehmens. Heute gibt es 55 Filialen in ganz Deutschland, allein in den letzten drei Jahren kamen 25 neue Standorte dazu. Die Vision: hochwertige Fahrräder, faire Preise und eine Beratung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

In Villingen-Schwenningen wird diese Idee auf stimmige Weise umgesetzt: Der helle Laden ist ein einladender Raum, in dem nicht nur Fahrräder stehen, sondern auch eine freundliche Atmosphäre herrscht.

Ein klarer Fokus

Früher führte Multicycle verschiedenste Marken. Heute dreht sich alles um die Marke Cube – bewusst und aus Überzeugung. „Weil die Zusammenarbeit einfach passt“, erklärt Kocziot. „Und weil Cube verstanden hat, wie man gute Räder zu einem bezahlbaren Preis produziert.“ Tatsächlich bieten die Modelle von Cube ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Technik ist auf dem neuesten Stand, die Designs modern, die Verarbeitung hochwertig. „Die Räder sind genauso gut wie viele andere – nur kosten sie oft die Hälfte“, sagt der Filialleiter mit einem Lächeln.

Rund 70 Prozent der angebotenen Räder im Store sind E-Bikes. Ob für die tägliche Fahrt zur Arbeit, den Wochenendausflug oder für sportliche Touren – der elektrische Trend überzeugt alle Altersgruppen.

Wer ein Rad ins Auge fasst, darf es natürlich auch testen. Ob Kinderrad, E-Bike oder sportliches Bio-Bike – das Team im Store nimmt sich Zeit für jeden.

E-Bike Testival

Die Fahrradsaison läuft von April bis Oktober auf Hochtouren, und der Trend zum E-Bike hält ununterbrochen an. Passend dazu findet in den kommenden Monaten das große E-Bike Testival bei verschiedenen Multicycle-Filialen statt – am 6. und 7. Juni auch in Villingen-Schwenningen. Hier können Interessierte verschiedenste Modelle probeweise auf Herz und Nieren testen und sich mit Experten austauschen.