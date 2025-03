1 Auch die Montage eines Fahrradkorbes kann unter Mithilfe eines Mitglieds der Werkbox VS gut gelingen. Foto: Werkbox VS/Harald Ückert

Unter Anleitung können Fahrräder jetzt in Schwenningen fit gemacht werden.









Link kopiert



„Mit einem gepflegten Fahrrad sorglos in die Freiluftsaison starten“ – unter diesem Motto bieten der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) sowie die Werkbox VS in der Villinger Straße 35/1 in Schwenningen an allen Freitagen im März einen besonderen Service an.