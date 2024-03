1 Schilder wie dieses können wohl frühestens 2030 in der Ortenau zu sehen sein. Foto: Dedert

In der Ortenau sollen fünf Strecken entstehen, die Fahrradfahrer künftig schneller an ihr Ziel bringen sollen. Den Anfang soll jener zwischen Offenburg und Gengenbach im Jahr 2030 machen. Wann die anderen befahrbar sind, ist noch völlig unklar.









Die Mobilitätswende ist seit Jahren großes Thema in zahlreichen Städten und Gemeinden in ganz Deutschland – auch im Ortenaukreis. So sollen fünf sogenannte Radschnellwege entstehen, die etwa Arbeitnehmer dazu bewegen sollen, sich nicht mehr ins Auto, sondern aufs Fahrrad zu setzen. Wann diese Strecken jedoch befahrbar sind, ist noch offen. Der Stand der Dinge wurde dem zuständigen Ausschuss des Kreistages vorgelegt. Ein Überblick.