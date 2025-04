Fahrradfahren im Kreis Rottweil: Gute Nachricht – diese Projekte werden neu gefördert

Ziel ist es, bestehende Lücken im Wegenetz zu schließen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Grundlage der Förderung ist das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG), das den Kommunen eine verlässliche finanzielle Unterstützung für zukunftsorientierte Verkehrsprojekte bietet. Auch der Landkreis Rottweil wird in der aktuellen Förderperiode mit einer Vielzahl an Maßnahmen berücksichtigt.

Der Landtagsabgeordnete Stefan Teufel (CDU) begrüßt die Förderung ausdrücklich: „Eine sichere und zuverlässige Infrastruktur für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgänger ist entscheidend, um den Anteil des Radverkehrs im Alltag spürbar zu erhöhen. Ich freue mich sehr, dass zahlreiche Projekte aus dem Landkreis Rottweil in das LGVFG-Programm aufgenommen wurden. Damit schaffen wir mehr Verkehrssicherheit für alle und investieren gezielt in eine nachhaltige Mobilität.“

Neu aufgenommen Neu ins LGVFG-Förderprogramm 2025 bis 2029 aufgenommen wurden: der Ersatzneubau der Fuß- und Radwegüberführung „Oberer Neckarsteg“ in Sulz, der Neubau eines Geh- und Radwegs („Gleisweg“) in Rottweil und der Neubau zweier Rad- und Fußwegbrücken über den Neckar im Bereich des Rottweiler Bahnhofs .

2012 bis 2024 aufgenommen Bereits in den Jahren 2012 bis 2024 ins LGVFG-Programm aufgenommene Projekte im Landkreis Rottweil sind der Anschluss an das RadNETZ sowie Verlegung des vorhandenen Geh- und Radwegs und Neubau einer Querungshilfe in der Gemeinde Deißlingen (K 5547), der Neubau eines Rad- und Gehwegs samt Querungshilfe entlang der Dunninger Straße in Lackendorf, der Bau eines Radweg-Lückenschlusses zwischen Dietingen-Rotenzimmern und Rosenfeld-Leidringen (K 5562 – K 7176) und der Radwegeausbau zwischen Aichhalden, Heiligenbronn und Waldmössingen (K 5527).

Außerdem die Verbindung der Strecken Wellendingen – Wilflingen und Schömberg – Schörzingen (K 5546/7157), die Einrichtung einer Fahrradroute zwischen Heerstraße und Körnerstraße in der Stadt Rottweil, der Bau eines straßenbegleitenden Rad- und Fußwegs zur Anbindung des Gewerbegebiets „Neckartal“ an die Rottweiler Innenstadt und der Lückenschluss für den Neckartalradweg (Teil 1), die Fortsetzung dieses Ausbaus mit dem Abschnitt von der „Spittelmühle“ bis in „die Au“ (Teil 2), der Ausbau der Mariazeller Straße in Schramberg, der Anschluss an das RadNETZ und Errichtung eines barrierefreien Fußgängerüberwegs an der L 422 (Seedorfer Straße) in Waldmössingen und barrierefreie Fußgängerüberwege an der Rottweiler Straße in Sulgen sowie an der Vorstadtstraße (L 419) in Waldmössingen.