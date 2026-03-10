Fahrradfachgeschäft ist insolvent: Ausverkauf bei Black Forest Rides in Lahr

Das Fahrradfachgeschäft in der Breisgaustraße hat vor sechs Wochen Insolvenz angemeldet, seither geht der Betrieb weiter. Nun läuft der Schlussverkauf.
Den Insolvenzantrag hatte Inhaber Florian Dieterich am 23. Januar gestellt – seither stand fest, dass die Tage des Fahrradgeschäfts am Standort Breisgaustraße gezählt sind: Falls der Betrieb trotz der wirtschaftlichen Probleme weitergeführt werden kann, dann nur an einer anderen Stelle. Denn laut Dietrich ist die Höhe der Miete in dem Gebäude mit dem markanten Glasvorbau das größte Problem von Black Forest Rides. Die Firma war im Mai 2023 eingezogen, jetzt sieht es danach aus, dass dort Ende April Schluss ist, so der aktuelle Stand.