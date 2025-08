Fahrraddiebe sind in Märkt, Friedlingen und Weil am Rhein unterwegs.

Insgesamt drei Fahrraddiebstähle sind am Dienstag beim Polizeirevier Weil am Rhein angezeigt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Ein Pedelec der Marke Corratec wurde zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 15 Uhr, in Märkt entwendet. Das Rad stand angeschlossen am Geländer eines Kellerabgangs eines Hauses am Materaweg. Der Neupreis des Pedelecs betrug 6900 Euro.

Ein weiteres Pedelec wurde am Montag im Zeitraum von 11 bis 15 Uhr an der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 244 gestohlen. Das Pedelec der Marke Decathlon stand verschlossen an der Hauptstraße. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt.

Vor einem großen Einkaufszentrum in Friedlingen wurde am Montag zwischen 21 und 21.20 Uhr ein Pedelec der Marke Winora entwendet. Das Rad war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Schaden beträgt rund 2500 Euro.