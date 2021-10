Fahrraddiebe in Rottweil

1 Auf teure E-Bikes hatten es unbekannte Einbrecher in Rottweil-Neufra abgesehen. Symbolbild. Foto: dpa

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag aus einem Fahrradgeschäft in Rottweil-Neufra 14 hochwertige E-Bikes im Wert von insgesamt rund 150.000 Euro gestohlen.















Link kopiert

Rottweil-Neufra - Wie die Polizei am Samstag mitteilte, haben die Diebe einen Lagercontainer neben dem Laden in der Stuttgarter Straße aufgebrochen, in dem sich die E-Bikes der Marke Specialized, 'Typ Levo, befanden.

Rottweil-Neufra - Wie die Polizei am Samstag mitteilte, haben die Diebe einen Lagercontainer neben dem Laden in der Stuttgarter Straße aufgebrochen, in dem sich die E-Bikes der Marke Specialized, 'Typ Levo, befanden.

Zum Abtransport über ein angrenzendes Wiesengelände musste ein entsprechendes Fahrzeug mit Ladekapazitäten benutzt werden. Möglicherweise wurden die Tathandlung und der Abtransport beobachtet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rottweil unter Telefon 0741/477-0 in Verbindung zu setzen.

Zum Abtransport über ein angrenzendes Wiesengelände musste ein entsprechendes Fahrzeug mit Ladekapazitäten benutzt werden. Möglicherweise wurden die Tathandlung und der Abtransport beobachtet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rottweil unter Telefon 0741/477-0 in Verbindung zu setzen.