Fahrraddiebe in Gersbach: Bürger halten Diebe fest

1 Zwei junge Männer haben versucht in Gersbach ein Pedelec zu stehlen. (Symbolfoto) Foto: PIxabay Eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft hat einen Fahrraddiebstahl im Schopfheimer Ortsteil Gersbach vereitelt.







Link kopiert



Aufgrund einer gut funktionierenden Dorfgemeinschaft in Gersbach hat die Polizei am Montag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festnehmen können, heißt es in einer Mitteilung. Gegen 15 Uhr fielen einem Bewohner in der Wehratalstraße zwei junge Männer auf, welche er kurze Zeit später abermals wahrnahm. Allerdings hatten diese zwei jungen Männer nun ein weißes Pedelec der Marke Cube dabei. Es wurde ein Diebstahl von dem Pedelec vermutet und weitere Bewohner sowie die Polizei informiert. Im weiteren Verlauf konnten Dorfbewohner den beiden jungen Männern, welche sich mittlerweile getrennt hatten, in Gersbach habhaft werden und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein 17-jähriger Jugendlicher sowie ein 18-jähriger Heranwachsender wurden von der Polizei vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Das von ihnen mitgeführte Pedelec wurde wohl kurz zuvor in der Rauschbachstraße entwendet. Der Wert des Pedelecs wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.