80 Menschen haben sich an der bereits im Vorfeld viel diskutierten Fahrraddemo auf der B 33 bei Villingen beteiligt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.















Villingen-Schwenningen - Organisator Jonathan Kühner von den Fridays for Future zeigte sich beim Treffpunkt am Villinger Bahnhof überrascht davon, "dass sich trotz der Hitze" so viele der Demo anschließen. "Wegen der Hitze" rief eine der Teilnehmerinnen – und machte damit auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam.

Gegen 16.15 Uhr machte sich der Tross vom Bahnhof über die Schwenninger Straße in Richtung Bundesstraße auf den Weg. Polizeieinsatzleiter Armin Irion, der gemeinsam mit drei Kollegen selbst auf das Fahrrad stieg, um den Zug zu begleiten, rechnete im Vorfeld mit etwa 20 Minuten Behinderungen auf der B 33.

Nur 20 Minuten auf der B 33 unterwegs

Die Polizei hatte gemeinsam mit der Polizeibehörde der Stadt dafür gesorgt, dass die Fahrtrichtung von Mönchweiler Richtung Bad Dürrheim ab der Abfahrt Vockenhauser Straße gesperrt bleibt, der Verkehr wurde ab 16.20 Uhr abgeleitet. Das sorgte für Behinderungen im Bereich Vockenhauser Straße, Am Krebsgraben und auf der Wieselsbergstraße.

Bereits gegen 16.40 Uhr waren die Demonstranten, die vermutlich gewollt ein gemütliches Tempo wählten, wieder an der Berliner Straße von der B 33 abgefahren. Zu diesem Zeitpunkt staute sich es in Richtung Mönchweiler – hier mussten sich die Autofahrer hinter der Demo anstellen – auf rund zwei Kilometern. Am McDonald’s trafen sie auf zwei Gegendemonstranten, die Schilder hochhielten: "Es nervt – verpisst euch".

Abschlusskundgebung auf dem Latschariplatz

Anschließend ging es über die Richthofenstraße und die Waldstraße in den Innenring – nach einer Runde dort, radelten die 80 Teilnehmer über die Rietstraße auf den Latschariplatz. Bei der Abschlusskundgebung machten die Demonstranten deutlich, dass sie den Lückenschluss der B 523 mit der B 33 durch einen Naturpark nicht gutheißen. "Mönchsee, Guggenbühe, Himmelreich beschützen!", heißt es auf einem Transparent.

Sie forderten die Verkehrswende, wollen, dass der ÖPNV ausgebaut wird und neue Radwege entstehen. Auch solle verstärkt auf den Schienenverkehr gesetzt werden: "Geld für die Schiene statt für den Straßenbau! Nur das ist nachhaltige und zukunftsfähig Verkehrspolitik!"