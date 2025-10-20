Im Januar 2024 ist der Radaktivist Natenom bei einem Unfall ums Leben gekommen. Autofahrer reagierten hämisch, Verkehrsminister Hermann war betroffen – und handelt jetzt.
Knapp zwei Jahre nach dem tödlichen Unfall des Pforzheimer Radaktivisten Andreas Mandalka auf einer Landesstraße bei Neuhausen im Enzkreis soll die Unfallstrecke sicherer werden. Der erste Schritt dazu ist ein Verwaltungsakt. Demnach wechselt ein parallel verlaufender Forstweg den Besitzer. Statt der Gemeinde Neuhausen ist künftig das Land für den Unterhalt des Weges zuständig. Er werde nun zu einem straßenbegleitenden Radweg ausgebaut, teilte das Landesverkehrsministerium in Stuttgart mit.