Fahrrad, Pedelec und E-Scooter: Darum bereiten Zweiräder der Offenburger Polizei Sorgen

Die Zahl der Unfälle mit Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern hat 2025 deutlich zugenommen. Die Polizei spricht bei den Zweiradfahrern gar von ihrem „Sorgenkind“.
„Die Zahlen gehen hoch, auch die Unfallfolgen werden schlimmer – Fahrräder und Pedelecs sind unsere Sorgenkinder“, erklärte Martin Plate, Leiter der Schutzpolizei des Polizeipräsidiums Offenburg, bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik des vergangenen Jahres. „Zwar passieren immer noch mehr Unfälle mit klassischen Rädern, allerdings sind die Pedelecs stark dabei aufzuholen.“