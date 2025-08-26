Letzte Touren, neue Strecken und traumhafte Momente: Mit dem passenden CUBE Bike und professionellem Service bei Multicycle wird das Saisonfinale auf zwei Rädern unvergesslich.
Klare Luft, bunte Wälder, ruhige Straßen. Für viele ist der Herbst die schönste Zeit, um das Radfahren noch einmal so richtig auszukosten. Ob für die letzte lange Tour des Jahres planen, das Entdecken neuer Strecken oder entspanntes Dahingleiten durch die Natur: Mit dem passenden CUBE Bike wird das Saisonfinale zu einem unvergesslichen Erlebnis.