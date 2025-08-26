Letzte Touren, neue Strecken und traumhafte Momente: Mit dem passenden CUBE Bike und professionellem Service bei Multicycle wird das Saisonfinale auf zwei Rädern unvergesslich.

Klare Luft, bunte Wälder, ruhige Straßen. Für viele ist der Herbst die schönste Zeit, um das Radfahren noch einmal so richtig auszukosten. Ob für die letzte lange Tour des Jahres planen, das Entdecken neuer Strecken oder entspanntes Dahingleiten durch die Natur: Mit dem passenden CUBE Bike wird das Saisonfinale zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Über 60 Standorte – Qualität und Service aus Leidenschaft Seit der Gründung 1993 hat sich das allgäuische Unternehmen Multicycle von einem kleinen Fachgeschäft zu einer großen Gemeinschaft in Deutschland und Österreich entwickelt. Der CUBE Spezialist steht für höchste Qualität sowohl im Service als auch in der Produktauswahl, führt das komplette CUBE Bike Sortiment, ergänzt durch passendes Zubehör und verfügt über einen hauseigenen Servicepunkt in jeder Filiale. Die Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu motivieren, ihre ganz persönliche Freude am Radfahren zu entdecken und zu leben - die gemeinsame Leidenschaft steht hierbei immer im Mittelpunkt. Die umfassenden Serviceangebote bei Multicycle ermöglichen eine stets individuelle, auf jeden Kunden perfekt abgestimmte Beratung, um allen das richtige Fahrerlebnis zu ermöglichen.

Fahrrad kaufen: Ein Herbst voller Möglichkeiten

Ob direkt in der Herbstsonne oder bereits mit Blick auf die kommende Saison – im CUBE Store Villingen-Schwenningen am Neuen Markt 14 lässt sich das neue Lieblingsrad finden. Das Expertenteam begleitet den gesamten Prozess von der Beratung bis zur Abholung des Bikes. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9:30 bis 18 Uhr, sowie Samstag von neun bis 15 Uhr.

Leasing und Finanzierung – flexibel und einfach

Der Entschluss steht fest: Ein neues CUBE Bike muss her. Die Anschaffung eines neuen CUBE Bikes muss nicht mit einer Einmalzahlung erfolgen. Flexible Leasing- und Finanzierungsoptionen ermöglichen sofortiges Fahrvergnügen mit bequemer Ratenzahlung. Selbstständige können die Leasingraten als Betriebsausgaben absetzen und steuerliche Vorteile nutzen, während Arbeitnehmer mit Dienstrad Leasing ein hochwertiges Fahrrad oder E-Bike günstig und steuerlich gefördert erhalten.

CUBE Store Villingen Schwenningen

Neuer Markt 14, 78052 Villingen-Schwenningen

Den Multicycle-Verkauf in Villingen-Schwenningen erreichen Interessierte telefonisch unter 07721 2968560 oder per Mail: villingen-schwenningen@multicycle.de. Für Service-Anliegen können sich Kunden über die 07721 2968561 melden oder eine Mail an villingen-schwenningen-service@multicycle.de schicken.