Die Bike-Saison 2026 steht in den Startlöchern. Das Unternehmen Multicycle aus dem Allgäu bietet das komplette CUBE Bike Sortiment für alle Zweiradliebhaber. Auch für Selbstständige gibt es Möglichkeiten, steuerliche Vorteile zu nutzen.

Nicht jeder fährt gleich. Zwischen täglichem Pendeln, dem Downhill-Trail in den Bergen und der Bikepacking-Tour im Sommer liegen Welten – dafür gibt es nicht das eine perfekte Rad, sondern ein Setup, das sich nach seinem Fahrer richtet: nach seinem Alltag, seinem Tempo und dem, was draußen erlebt werden will. Zum Saisonstart 2026 finden Interessierte bei Multicycle, dem CUBE Spezialisten, und einem der führenden Fahrrad-Fachhändler in Deutschland eine riesige Auswahl an CUBE (E-) Bikes für jede Zielgruppe – getrost dem Motto: Rauf aufs Rad und raus in die Natur!

Multicycle: 54 Standorte – eine Leidenschaft Seit der Gründung 1993 hat sich das allgäuische Unternehmen von einem kleinen Fachgeschäft zu einer großen Gemeinschaft fahrradliebender Menschen entwickelt. Der CUBE Spezialist steht für höchste Qualität sowohl im Service als auch in der Produktauswahl. Multicycle führt das komplette CUBE Bike Sortiment, ergänzt durch passendes Zubehör und verfügt über einen hauseigenen Servicepunkt in jeder Filiale.

Ihre Mission ist klar: Menschen inspirieren, um ihre ganz persönliche Freude am Radfahren zu finden und zu leben. Die gemeinsame Leidenschaft steht hierbei immer im Mittelpunkt. Hinzukommend ermöglichen die umfassenden Serviceangebote bei Multicycle eine stets individuelle, auf jeden Kunden perfekt abgestimmte Beratung, um allen das richtige Fahrerlebnis zu bieten.

Bereit für die Bike Saison 2026?

CUBE Bikes sind so individuell wie sein Fahrer. Zwischen der Einkaufstour durch die Stadt, Training auf dem Rennrad, Feierabendrunde, oder Weltreise stellt sich die Frage: Was muss das Rad im echten Leben leisten? Wenn man seinen Einsatz kennt, ist die Auswahl spielend einfach.

Fahrrad-Kauf: Ride now. Pay smart!

Gutes Equipment scheitert selten am Willen, sondern am Timing. Die Kunden von Multicycle fahren das Bike, das zu ihrem Fahrprofil passt, und verteilen die Kosten über ihre individuelle Laufzeit. Selbstständige können die Leasingraten als Betriebsausgaben absetzen und steuerliche Vorteile nutzen, während Arbeitnehmer mit Dienstrad Leasing ein hochwertiges Fahrrad oder E-Bike günstig und steuerlich gefördert erhalten. Mehr zum Thema Bike-Leasing bei Multicycle erfahren Interessierte hier.

Im CUBE Store Villingen-Schwenningen, Neuer Markt 14, ermitteln geschulte Fahrrad-Fachverkäufer gemeinsam mit den Kunden das perfekte Setup, damit Nutzungsprofil, Geometrie und Ausstattung zu ihrem Lifestyle passen.

Die CUBE-Experten von Multicycle vor Ort sind unter der Woche dienstags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr und am Samstag zwischen neun und 15 Uhr für Bike-Enthusiasten da.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite von Multicycle.