Die Bike-Saison 2026 steht in den Startlöchern. Das Unternehmen Multicycle aus dem Allgäu bietet das komplette CUBE Bike Sortiment für alle Zweiradliebhaber. Auch für Selbstständige gibt es Möglichkeiten, steuerliche Vorteile zu nutzen.
Nicht jeder fährt gleich. Zwischen täglichem Pendeln, dem Downhill-Trail in den Bergen und der Bikepacking-Tour im Sommer liegen Welten – dafür gibt es nicht das eine perfekte Rad, sondern ein Setup, das sich nach seinem Fahrer richtet: nach seinem Alltag, seinem Tempo und dem, was draußen erlebt werden will. Zum Saisonstart 2026 finden Interessierte bei Multicycle, dem CUBE Spezialisten, und einem der führenden Fahrrad-Fachhändler in Deutschland eine riesige Auswahl an CUBE (E-) Bikes für jede Zielgruppe – getrost dem Motto: Rauf aufs Rad und raus in die Natur!