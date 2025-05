Fahrplan zur Wahl in Schenkenzell

1 Bürgermeister Bernd Heinzelmann will am 19. Oktober möglichst gleich im Hauptwahlgang in seine zweite Amtszeit gewählt werden. Foto: Herzog Für die Bürgermeisterwahl in Schenkenzell am 19. Oktober dieses Jahres wurden jetzt der Gemeindewahlausschuss gebildet, Wahlbezirke und weitere wichtige Termine festgelegt.







Neben dem Hauptwahltermin am Sonntag, 19. Oktober, stand auch der Termin einer eventuellen Stichwahl am 9. November schon fest. Nun wurden in der Gemeinderatsitzung weitere wichtige Regelungen abgestimmt.