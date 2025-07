Eigentlich hätte die zweite Amtszeit von Hans Joachim Lippus noch zwei Jahre gedauert. Doch aus gesundheitlichen Gründen sieht sich der Bürgermeister von Dautmergen dazu gezwungen, sein Amt vorzeitig zum 31. August niederzulegen.

Die Entscheidung fällt spätestens am 5. Oktober

Ende Mai hat er den Gemeinderat und die Bürger darüber informiert und Kontakt zum Kommunalamt des Landratsamts aufgenommen, um alles für Neuwahlen in die Wege zu leiten. In der Sitzung am Mittwochabend – die vorletzte des scheidenden Schultes – hat der Gemeinderat den Fahrplan zur Bürgermeisterwahl festgelegt.

Lesen Sie auch

Am Mittwoch, 16. Juli, soll die Stelle des ehrenamtlichen Bürgermeisters in den Amtsblättern im Oberen Schlichemtal und den Nachbarkommunen sowie den Tageszeitungen ausgeschrieben werden. Ab dem Folgetag, Donnerstag, 17. Juli, können Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen. Der Bewerbungszeitraum umfasst gut sechs Wochen.

Bewerbungsschluss ist am Freitag, 29. August, 18 Uhr – es dürfte der letzte offizielle Arbeitstag von Lippus sein. Dann kommt auch der Gemeindewahlausschuss zusammen, dem der gesamte Dautmerger Gemeinderat angehören wird.

Da Lippus sich nicht mehr zur Wahl stellen lassen wird, leitet er den Gemeindewahlausschuss. Sein Stellvertreter ist Tobias Wager.

Kandidaten stellen sich vor

Eine Woche später, am Freitag, 5. September, sollen sich die Kandidaten öffentlich vorstellen. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgerhaus. Die Gemeinderäte wollen die Vorstellung zeitig über die Bühne bringen, da manche Briefwähler erfahrungsgemäß schon früh dran sein werden.

Am 21. September ist Wahl

Als Wahltermin wurde Sonntag, 21. September, festgelegt. Auch wenn es bei Wahlen von ehrenamtlichen Bürgermeistern prinzipiell möglich ist, die Wahlzeit etwa auf 16 Uhr zu verkürzen, entschied sich das Gremium aufgrund der Bedeutung der Wahl dazu, die volle Wahlzeit von 8 bis 18 Uhr auszuschöpfen. Die Gemeinderäte werden den Wahldienst übernehmen und in Schichten arbeiten.

Für den Fall, dass es eine Stichwahl geben wird, findet diese zwei Wochen später, am Sonntag, 5. Oktober, statt.

Dautmergen feiert 750 Jahre

Der neue Bürgermeister von Dautmergen wird in große Fußstapfen treten: 14 Jahre lang war Lippus ehrenamtlicher Bürgermeister der 460-Einwohner-Gemeinde.

2011 wurde er mit 99,1 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 67,2 Prozent zum Nachfolger von Norbert Majer gewählt und am 7. April 2019 mit 99,2 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 66 Prozent wiedergewählt. Bei einer großen Feier in diesem Jahr wird die Schlichemgemeinde ohne Bürgermeister dastehen: Am Wochenende 13. und 14. September steigt im Ortskern die 750-Jahr-Feier.

Hans Joachim Lippus wird dem Fest als Gast beiwohnen, das Grußwort wird Bürgermeisterstellvertreter Tobias Wager halten.