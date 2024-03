Fahrlässige Tötung: Jury spricht Rust-Waffenmeisterin schuldig

2 Hannah Gutierrez-Reed drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Foto: Jim Weber/Santa Fe New Mexican Pool via AP/dpa

2021 kam eine Kamerafrau beim Dreh des Westerns «Rust» ums Leben. Jetzt hat eine Jury die Waffenmeisterin der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Ein schlechtes Zeichen für Alec Baldwin?









Link kopiert



Santa Fe - Mehr als zwei Jahre nach dem Tod einer Kamerafrau durch einen Schuss am Filmset des Westerns "Rust" mit Alec Baldwin hat eine Jury die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Vom Vorwurf der Manipulation von Beweismaterial sprachen die zwölf Geschworenen die 26-Jährige nach rund dreistündigen Beratungen an einem Gericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico dagegen frei. Die Urteilsverkündung wurde live im Internet übertragen.