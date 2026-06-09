Fahrlässige Körperverletzung: Schüler wegen unbekannter Reizstoffe in Ettenheimer Schule evakuiert
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Einige Schüler wurden vorsorglich in die Offenburger Kinderklinik gebracht. Foto: Murat/dpa

Weil einige Schüler über Augen- und Atemwegsreizungen klagten, wurde die August-Ruf-Bildungsstätte in Ettenheim am Montag evakuiert. Die Herkunft der Reizstoffe ist noch nicht bekannt.

Wegen einer plötzlich auftretenden unbekannten Reizstoffbelastung kam es am Montagmorgen an der August-Ruf-Bildungsstätte in Ettenheim bei zahlreichen Schülern zu Augen- und Atemwegsreizungen. Erste Beschwerden wurden gegen 08.15 von Schülern gemeldet, kurz darauf klagten weitere Klassen über ähnliche Symptome, die jedoch nach kurzer Zeit wieder nachließen. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung. Gemeinsam mit der Feuerwehr sicherte die Polizei das Gebäude, wobei bei der ersten Begehung keine Hinweise auf einen fremden Stoff gefunden wurden.

 

Trotz intensiver Kontrollen, auch durch den ABC-Zug der Feuerwehr Lahr, konnte weder die Herkunft noch die Art des mutmaßlichen Reizstoffes eindeutig ermittelt werden, heißt es weiter. Zur Vermeidung weiterer Belastungen wurde das Schulgebäude evakuiert und vollständig gelüftet. Der Rettungsdienst samt Notärztin, untersuchten rund 50 d Schüler; fünf von ihnen, bei denen die Beschwerden stärker ausgeprägt waren, wurden vorsorglich in die Kinderklinik nach Offenburg gebracht.

Alle Betroffenen wurden nach Rücksprache mit der Schulleitung nach Hause entlassen und aufgefordert, bei anhaltenden Symptomen ihren Hausarzt oder das nächstgelegene Klinikum aufzusuchen. Es lagen keine schwerwiegenden Verletzungen vor, die Beschwerden wurden als leicht eingestuft. Der Polizeiposten Ettenheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Derzeit liegen jedoch keine Erkenntnisse hinsichtlich eines vorsätzlichen Handelns, des mutmaßlichen Stoffs oder eines Verursachers vor.

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