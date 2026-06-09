Fahrlässige Körperverletzung: Schüler wegen unbekannter Reizstoffe in Ettenheimer Schule evakuiert

1 Einige Schüler wurden vorsorglich in die Offenburger Kinderklinik gebracht. Foto: Murat/dpa Weil einige Schüler über Augen- und Atemwegsreizungen klagten, wurde die August-Ruf-Bildungsstätte in Ettenheim am Montag evakuiert. Die Herkunft der Reizstoffe ist noch nicht bekannt.







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Wegen einer plötzlich auftretenden unbekannten Reizstoffbelastung kam es am Montagmorgen an der August-Ruf-Bildungsstätte in Ettenheim bei zahlreichen Schülern zu Augen- und Atemwegsreizungen. Erste Beschwerden wurden gegen 08.15 von Schülern gemeldet, kurz darauf klagten weitere Klassen über ähnliche Symptome, die jedoch nach kurzer Zeit wieder nachließen. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung. Gemeinsam mit der Feuerwehr sicherte die Polizei das Gebäude, wobei bei der ersten Begehung keine Hinweise auf einen fremden Stoff gefunden wurden.