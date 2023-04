1 Der Bushaltestopp am Forum am Rhein wurde pandemiebedingt erst einmal nur wenig genutzt. Das Amt für Straßenverkehr und ÖPNV im Landratsamt ist aber zuversichtlich, dass er sich etablieren wird. Foto: Meichsner/SWEG

2019 ist die Haltestelle am Forum am Rhein bei Altenheim eingerichtet worden – Corona hat die Fahrgastzahl dann aber gering gehalten. Derzeit läuft eine Fahrgasterhebung. Für Diskussion sorgte der Halt auch im Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags.









Seit 2019 stoppt die Buslinie „R2“, die sich zwischen Ichenheim und dem Offenburger Bahnhof bewegt, auch am Forum am Rhein bei Altenheim. Werbekampagnen dazu habe man für das Frühjahr 2020 geplant, denn „neue ÖPNV-Angebote benötigen erfahrungsgemäß einige Zeit, um sich zu etablieren und steigende Fahrgastzahlen zu generieren“, erklärt Stefanie Dörfler, Leiterin des Amts für Straßenverkehr und ÖPNV im Landratsamt. Die Pandemie habe dann die geplanten Projekte dazu regelrecht ausgebremst – und eine hohe Fahrgastzahl blieb durch die Coronaschutzmaßnahmen ebenfalls erst einmal aus. Insbesondere am Wochenende habe kein Interesse bei der Bevölkerung an dem Busangebot bestanden.

„Insgesamt kann gesagt werden, dass wir heute wieder auf einem Fahrgastniveau von 2019 – also von vor Pandemie-Zeiten im Ortenaukreis sind“, erklärt Dörfler am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion. Über die Nutzung des Haltestopps am Forum am Rhein könne allerdings nach wie vor nur schwer eine Bilanz gezogen werden, da sie quasi jetzt erst richtig anlaufen könne.

Fahrpreise mussten aufgrund steigender Kosten angehoben werden

Allerdings müsse man immer auch bedenken, dass die Linie R2 nicht nur von „Freizeitreisenden“ genutzt werde, sondern auch eine Pendlerlinie sei – die Anfahrt ans Forum lediglich einen Zusatz darstelle. So gebe es vonseiten des Landratsamts keine Tendenzen zur Abschaffung. Stattdessen würde man viel eher an Verbesserungen beispielsweise hinsichtlich Zeiten, die eher den heutigen Bedürfnissen der Mitfahrenden entsprechen, arbeiten. „Es ist komplex, ein steter Wandel – und auch wir haben dazu nur begrenzte Mittel – sowohl personell als auch finanziell“, erklärt Dörfler.

Man erkenne sehr wohl ein Umdenken in Sachen Mobilität. Politisch wie auch gesellschaftlich gebe es eine andere Haltung dazu. „Es gilt die Stellschrauben richtig zu drehen, kluge Entscheidungen zu treffen, Verlässlichkeit zu bieten, die richtige ,Gefäßgröße’ für verschiedene Ecken im Landkreis zu finden und den ÖPNV weiterhin so attraktiv wie möglich zu gestalten“, erklärt die Amtsinhaberin.

Natürlich spiele auch die Kostenfrage eine große Rolle. „Wie alle Kosten, sind auch die hinsichtlich der Busse massiv gestiegen“, so Dörfler. Sei es das ohnehin zu geringe Busfahrerpersonal, das höheres Gehalt fordere, oder der Kraftstoff, damit die Busse überhaupt bewegt werden können. „Es blieb uns keine andere Wahl, die Fahrgelder im April anzuheben – sind im Vergleich zu anderen Landkreisen aber dennoch sehr günstig.“

Noch bis Anfang des Jahres 2024 laufe über ein Fachbüro eine Fahrgasterhebung im Kreis. Mitte 2024 könne man demnach eine Bilanz – auch zum Haltestopp am Forum – ziehen. Dörfler ist optimistisch. „Jetzt kommt der Sommer, die Theatersaison startet, die Menschen werden ganz bestimmt wieder im Auenwildnispfad wandern gehen – ich bin zuversichtlich, dass der Busstopp dann rege genutzt wird.“ Auch mit dem Eurodistrikttheater Baal stehe man im Austausch. Eine Zusammenarbeit sei wichtig.

Die Buslinie war am Donnerstag auch Diskussionspunkt im Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags. „Wir sehen, dass die Linie recht wenig frequentiert ist“, sagte etwa David Mild (FW) aus Neuried. Er wünschte sich genauere Zahlen, die die Fahrgasterhebung dann liefern wird.

Michael Loritz, zuständiger Dezernent, widersprach Mild und meinte, dass „nur das letzte Zipfel“ zwischen Altenheim und dem Forum nicht sehr nachgefragt sei. Das sollte man „sich aber gönnen“, um Anschluss an Frankreich zu haben. Die Wichtigkeit dieser Anbindung betonte auch Landrat Frank Scherer. Dorothee Granderath (Grüne) stellte den Anschluss des Forums in Frage, da dies ein privatwirtschaftliches Interesse sei. „Die Mehrkosten sollte man vom Forum am Rhein tragen lassen“, forderte sie und betonte, dass eine Schnellbuslinie effektiver sei.

Bus nach Frankreich als Perspektive

Mit dem französischen Transportdienstes „Flex’hop“ wurde 2021 eine grenzüberschreitende Verlängerung des ÖPNV geschaffen. „Dieses Angebot wollen wir in naher Zukunft verstärkt bewerben“, erklärt Stefanie Dörfler. Auch sei die Einrichtung einer grenzüberschreitenden ÖPNV-Verbindung weiterhin als Ziel formuliert und wird vom Eurodistrikt Strasburg-Ortenau weiterverfolgt. „Gerade auf der Achse Offenburg – Illkirch über die Pierre-Pflimlin-Brücke besteht ein derart hohes Aufkommen an Individualverkehr, dass das Potenzial für eine durchgehende Linie als sehr hoch einzuschätzen ist“, so Dörflinger gegenüber der LZ.