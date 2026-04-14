Fahrfehler mit tragischen Folgen: 75-Jähriger stürzt bei Kappelrodeck von seinem Rad und stirbt
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Der Rettungsdienst brachte den Senior in ein Krankenhaus, wo er drei Tage später starb. (Symbolfoto) Foto: Stratenschulte

Zu einem tragischen Unfall kam es am Freitag in Kappelrodeck, bei dem ein Senior seinen Verletzungen erlag.

Der Mann war nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Freitag um kurz nach 17 Uhr mit einem Trekkingrad auf der leicht abfallenden Straße „Grüner Winkel“ unterwegs, als er infolge eines Fahrfehlers stürzte. Trotz eines getragenen Schutzhelms waren die davongetragenen Verletzungen so gravierend, dass auch Reanimationsmaßnahmen hinzukommender Zeugen letztlich vergebens waren, so die Polizei in einer Mitteilung.

 

Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Montagabend an den Folgen des Unfalls starb. Den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden liegen keine Anhaltspunkte auf die Beteiligung anderen Verkehrsteilnehmer vor, heißt es weiter.

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