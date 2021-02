Fahrerin schwer verletzt Auto rutscht bei Albstadt von der Straße

Auf Höhe des Zitterhofs geriet ihr Auto auf Schneeverwehungen ins Schleudern. Die Frau verlor die Gewalt über ihren Wagen, der nach links ausbrach, von der Straße geriet, mehrere Meter über ein Feld schlitterte und schließlich in einem Acker liegen blieb. Die 47-Jährige saß alleine im Auto.

Weil eine Verletzung an der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr Albstadt alarmiert, um die Fahrerin schonend aus dem Auto zu befreien. Die rückte mit hydraulischem Gerät an, um das Dach des Pkw zu entfernen, die Frau zu retten und an den Malteser-Rettungsdienst und den DRK-Notarzt zu übergeben.Die Frau wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht.