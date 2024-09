Fahrerflucht in VS-Villingen

1 1,5 Promille hatte ein Autofahrer, der in VS einen Unfall verursacht hat. (Symbolfoto) Foto: DarSzach/ Shutterstock

Nach einem Unfall am Villinger Schilterhäusle hat ein Autofahrer am Sonntagabend die Flucht ergriffen. Wie sich später herausstellen sollte, stand der 51-jährige unter erheblicher Alkoholeinwirkung.









Am Sonntagabend ist es am Kreisverkehr zum „Schilterhäusle“ in Villingen zu einem Unfall gekommen, woraufhin der Unfallverusacher die Flucht ergriff. Dies meldet die Polizei.