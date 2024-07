5000 Euro Schaden an Auto verursacht und geflohen

Fahrerflucht in VS

1 Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In Schwenningen hat ein Unbekannter am Dienstag ein Auto beschädigt.









Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag, gegen 16 Uhr, in der Hirschbergstraße in Schwenningen Unfallflucht begangen, berichtet die Polizei.