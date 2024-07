Fahrerflucht in Villingen

Der Unbekannte beschädigte laut Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen 12 und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Karlsruher Straße in Villingen einen dort abgestellten schwarzen Suzuki Splash an der gesamten rechten und hinteren Seite und hinterließ einen Zettel mit einer Entschuldigung – allerdings ohne seine Personalien zu nennen.