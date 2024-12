Fahrerflucht in Geislingen: Alkoholisierter 17-Jähriger baut Unfall mit Auto von Mutter

1 Die Polizei konnte den jugendlichen Unfallfahrer zu Hause ausfindig machen. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 17-Jähriger hat an Heiligabend in Geislingen mit dem Auto seiner Mutter einen Unfall gebaut. Er war alkoholisiert und nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins.









Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 17-Jähriger entgegen, der am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall in der Konrad-Adenauer-Straße in Geislingen verursacht haben soll. Gegen 3.25 Uhr fuhr der Jugendliche mit dem Skoda Fabia seiner Mutter in Richtung Vorstadtstraße und kollidierte zunächst mit einem Baum sowie einer Warnbarke, wie die Polizei mitteilt. Das Auto geriet ins Schleudern, drehte sich mehrmals und mehrmals und kam letztlich in einem Vorgarten zum Stehen.