1 Das Hirsauer Wappen am Ortseingang aus Richtung Ottenbronn ist wieder repariert. Foto: Fritsch

Ein Auto muss im Juni regelrecht über das Hirsauer Wappen am Ortseingang geschanzt sein. Das Kunstwerk war danach in einem entsprechend desolaten Zustand. Nun gibt die Stadt bekannt: Das Ortswappen ist wieder in Schuss.















Link kopiert

Calw-Hirsau - Der zehn Millimeter dicke Stahlrahmen eingedrückt, teils aufgerissen. Immerhin der Hirsch im Innern des Ortswappens von Hirsau am Ortseingang aus Richtung Ottenbronn hatte den Verkehrsunfall im Juni einigermaßen unbeschadet überstanden.

Damals war ein geliehenes E-Auto einer ortsansässigen Carsharing-Firma in den Abendstunden von der Karl-Greiner-Straße kommend in Richtung Pletschenau (K 4308) unterwegs gewesen. Kurz vor der Einmündung muss er den Ermittlungen zufolge die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben, sodass er nicht mehr dem eigentlichen Straßenverlauf folgte. Stattdessen fuhr er wohl über die Wiesenfläche und überfuhr das Wappen, hatte ein Polizeisprecher damals geschildert. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Schaden am Auto: rund 17 000 Euro

Während der Sachschaden an dem Wappen nach dem Unfall auf rund 500 Euro beziffert wurde, schätzte die Polizei den am Unfallwagen auf etwa 17 000 Euro.

Doch neben der materiellen Zerstörung war es auch der künstlerische Wert, der von dem unbekannten Autofahrer in Teilen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das bedauerte insbesondere Jan Handte, Schlosser und Metallbauer. Er hatte das Ortswappen vor fünf Jahren errichtet. Viele Stunden Arbeit hatte er in das Werk gesteckt.

Nun sind noch einige hinzugekommen. Denn Handte hat das Ortswappen Hirsaus wieder instandgesetzt. Rund vier Wochen habe er dafür gebraucht, erläutert Jürgen Vogel vom Tiefbauamt der Stadt Calw auf Nachfrage unserer Redaktion. Man habe das Metallgestell abbauen, in die Werkstatt mitnehmen und reparieren müssen. Als das erledigt war, wurde es wieder an Ort und Stelle angebracht. Die restlichen Arbeiten – also beispielsweise das Auffüllen mit dem farblich passenden Material – erledigten der Bauhof der Stadt Calw sowie eine Gärtnerei, so Vogel weiter.

Versicherungsfragen klären

Nun sieht das Wappen wieder aus wie vor dem Unfall. "Eine teure Geschichte", bilanziert der Mitarbeiter des Tiefbauamts. Wenngleich es sich dabei um einen Versicherungsfall handelte. Das ist auch der Grund dafür, dass sich die Reparatur des Ortswappens so lange hingezogen hat. Zunächst war der Fahrer ja flüchtig gewesen und musste erst ermittelt werden, dann mussten die versicherungstechnischen Details geklärt werden. Erst als das erledigt war, konnte Handte mit den Arbeiten beauftragt werden.