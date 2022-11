1 Der McLaren war stark beschädigt. Foto: Polizeipräsidium Aalen

Zwei Unbekannte sind mit einem stark beschädigten McLaren auf der B29 bei Schwäbisch Gmünd unterwegs, verursachen einen Unfall und begehen Fahrerflucht. Die Polizei stellt den Supersportwagen sicher, von den Insassen fehlt jede Spur.















Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war am Mittwochabend gemeinsam mit einem Beifahrer mit einem stark beschädigten McLaren Spider auf der B29 bei Schwäbisch Gmünd unterwegs und hat einen Unfall verursacht. Daraufhin beging er Fahrerflucht. Die Polizei sucht Geschädigte sowie Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, fuhr der Unbekannte mit dem Supersportwagen kurz nach 23 Uhr auf der B29 in Richtung Stuttgart. Rund 300 Meter nach dem Einhorntunnel lösten sich von dem stark unfallbeschädigten McLaren mehrere Fahrzeugteile und fielen auf die Fahrbahn. Ein dahinter fahrender 33-Jähriger konnte mit seinem Skoda Rapid nicht mehr ausweichen und überfuhr die Fahrzeugteile. Dabei wurden der Unterboden und der Frontbereich des Skoda beschädigt.

Polizei stellt Unfallauto sicher – von den Insassen fehlt jede Spur

Der Unfallverursacher fuhr zunächst davon, dem 33-Jährigen gelang es jedoch auf Höhe der Abfahrt Schwäbisch Gmünd-West, den McLaren-Fahrer zu stoppen. Als der Skoda-Fahrer die Polizei verständigen wollte, flüchteten der McLaren-Fahrer und sein Beifahrer erneut. Sie rasten auf der B29 in Richtung Stuttgart davon. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den roten Sportwagen in Lorch auf einem Parkplatz in der Straße Echo, unweit eines Sportheims, auffinden – von den Insassen fehlte allerdings jede Spur.

Das Fahrzeug war sowohl an der Front als auch auf der rechten Seite erheblich beschädigt. Bislang konnte die Luxuskarosse noch keinem konkreten Unfall oder einer Unfallstelle zugeordnet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. „Wo fiel ein solcher McLaren im Verlauf des Mittwochs oder am Mittwochabend auf? Wo befindet sich eine entsprechende Unfallstelle?“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 entgegengenommen.