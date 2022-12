1 Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolfoto) Foto: Thaut Images – stock.adobe.com

Bei einem Unfall auf der B28 zwischen Eutingen und Horb-Bildechingen ist am Freitagabend ein 22-Jähriger verletzt worden.















Eutingen im Gäu - Wie die Polizei mitteilt, war ein 56-Jähriger mit seinem Opel in Richtung Bildechingen unterwegs, als ihm gegen 18 Uhr ein Rettungswagen sowie ein Notarztfahrzeug mit Martinshorn entgegenkamen. Der 56-Jährige und eine hinter ihm fahrende 22-Jährige hielten ihre Autos an. Dies bemerkte der 18 Jahre alte Fahrer eines Golf zu spät und prallte mit solcher Wucht in den VW der 22-Jährigen, dass dieser noch gegen den Opel geschoben wurde.

B28 bis gegen 20 Uhr gesperrt

Der 22-jährige Beifahrer der jungen Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide VW mussten abgeschleppt werden. Die B 28 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 20 Uhr gesperrt.