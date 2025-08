Ein Sattelzug ist am Dienstag an der Abzweigung nach Alzenberg von der Otto-Göhner-Straße auf dem Wimberg abgekommen. Die Bergung des Fahrzeugs dauert voraussichtlich noch Stunden.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagvormittag ein Sattelzug von der Otto-Göhner-Straße auf dem Wimberg abgekommen.

Das Fahrzeug kam aus Richtung Altburg, querte die Fahrbahn und fuhr an der Abzweigung nach Alzenberg die Böschung am Beginn der Straße „Am Windhof“ hinab. Dort kollidierte der Sattelzug mit einem Gebäude und blieb liegen.

Fahrer verletzt aber ansprechbar

Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt, war jedoch ansprechbar.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 12 Fahrzeugen und 47 Kräften der Abteilungen Calw, Altburg und Pforzheim an. Auch die Abteilung Hirsau war bereits unterwegs, wurde jedoch vor Ort nicht gebraucht, weil bereits genügend Einsatzkräfte vor Ort waren, erläuterte Calws Stadtbrandmeister Marcus Frank im Gespräch.

Damit der Sattelzug nicht weiter abrutscht, sicherte zu Beginn die Calwer Wehr das Fahrzeug mit einem Stahlseil; später übernahm diese Aufgabe ein eigens angerückter Kranwagen der Feuerwehr Pforzheim – allein schon weil dieser mit seinem höheren Gewicht von rund 44 Tonnen mehr Sicherheit bot als das deutlich leichtere Fahrzeug der Calwer Wehr.

Straße noch Stunden gesperrt

Um das verunglückte Fahrzeug zu bergen, forderten die Einsatzkräfte ein Bergungsunternehmen an. Die Straße wurde am Vormittag voll gesperrt. Das dürfte so bleiben, bis das Fahrzeug geborgen wurde. Stadtbrandmeister Frank schätzte, dass das noch einige Stunden dauern könnte.