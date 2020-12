Fahrer unter Strom Elektroautos sind in Villingen-Schwenningen nicht eingeplant

Ob denn mit einer Gesamtplanung zu rechnen sei, gegebenenfalls bis wann? Da sei "keine Angabe möglich", so Brunner. In Villingen-Schwenningen gebe es derzeit zwölf Ladesäulen, die von der SVS betrieben werden: "Damit besteht in der Stadt bereits ein gutes Angebot an Ladesäulen. Einen Gesamtplan gibt es derzeit nicht, es befindet sich aktuell auch kein Konzept in Bearbeitung", teilte die Sprecherin mit.

Die Stadt sei sich durchaus bewusst, dass das Thema E-Mobilität immer wichtiger werde. Man befasse sich sogar mit dem Thema. Beispielsweise habe die Stadt vor einigen Monaten einen Mobilitätsmanager eingestellt.

Beschilderung lässt zu wünschen übrig

Unterdessen verzweifeln die Elektroautofahrer in der Stadt nicht nur an der zu geringen Anzahl an Ladesäulen, etliche der wenigen Angebote sind zudem nur sehr eingeschränkt nutzbar. Jüngstes Beispiel ist die neue Ladesäule vor dem Villinger Bahnhof. Dort ist die Beschilderung so angebracht, dass effektiv nur ein Stellplatz rechts der Säule ausgewiesen ist. Entsprechend parken dort Fahrer von Verbrennerautos links der Säule völlig rechtmäßig. "Die Beschilderung wurde nicht von der Stadt Villingen-Schwenningen eingerichtet. Die Beschilderung ist nicht optimal und wird zeitnah nachjustiert/versetzt. Stadt und Stadtwerke stehen hierzu bereits in Kontakt", teilte die Sprecherin dazu mit.

Doch selbst dann droht Ungemach, denn die aktuelle Beschilderung erlaubt, dass dort Elektrofahrzeuge parken dürfen – ohne den Zwang zu Laden. Warum das? Antwort der Sprecherin: "Auch zu diesem Thema werden sich Stadt und Stadtwerke sowie weitere Beteiligte in der kleinen Verkehrskommission austauschen." Der rechte Parkplatz ist ausschließlich für Carsharing-Fahrzeuge reserviert. Selbst wenn dort kein Carsharing-Fahrzeug steht, darf dort kein anderes Elektrofahrzeug parken und laden. "Es handelt sich um das offizielle Schild für Carsharing gemäß Straßenverkehrsordnung, dieses wurde erst Ende April dieses Jahres neu aufgelegt, daher ist es in der Öffentlichkeit noch nicht allzu bekannt. Hier wird wie bereits geschrieben, noch einmal nachgebessert, um die Nutzung deutlich und eindeutig zu kennzeichnen", teilte Brunner mit.

Bislang nur für "Frontlader"

Die Errichtung einer Gleichstrom-Ladesäule wie vor dem Bahnhof kostet mehrere Zehntausend Euro, bei derzeitiger Beschilderung ist sie allerdings so gut wie nicht für die Allgemeinheit nutzbar. Erschwerend kommt hinzu: Durch das schräge Parken und die zu kurzen Ladekabel können ohnehin nur sogenannte Frontlader – also Fahrzeuge wie Renault Zoe oder Hyundai Kona – dort mit Gleichstrom laden. Die am meisten verbreiteten Elektrofahrzeuge von Tesla, viele plug-ins von Mercedes oder auch der E-Golf haben die Anschlussbuchse aber hinten. Sie müssten rückwärts an die Säule fahren, was angesichts der Enge aber nicht möglich ist.

Auch andernorts gibt es Schwierigkeiten. Die Säule am Hockenplatz in Schwenningen besitzt zwei Ausgänge, es ist aber nur ein Parkplatz reserviert. Was sind die Gründe hierfür? "Von Seiten des Anbieters (SVS) wurde ursprünglich (2015) nur ein Parkplatz zum Laden von Elektrofahrzeugen beantragt", berichtet Oxana Brunner. Die Ladesäule an der Neckarhalle in Schwenningen hingegen besitzt keinerlei Ausschilderung, so dass dort jedermann parken darf. "Es ist richtig, dass es an der Neckarhalle derzeit keine Beschriftung gibt. Die SVS werden, sobald es die Jahreszeit zulässt, alle vorhandenen Ladesäulen der SVS einheitlich beschildern und kennzeichnen", teilt die Sprecherin dazu mit. Die Säule wurde im Juli 2019 errichtet.

Ortsteile sind bislang unterversorgt

Die Herangehensweise der Stadt ist keine gute Nachricht für die kleinen Stadtbezirke, in denen es aktuell keine öffentliche Ladesäule der SVS gibt. Silke Lorke, Ortsvorsteherin in Weilersbach, hatte eine Säule gefordert, die im Zuge der geplanten Neugestaltung des Rathausplatzes hätte installiert werden sollen. Ihr Antrag wurde abgelehnt, da die kleinen Stadtbezirke erst dann versorgt werden sollen, wenn es eine Gesamtplanung gebe. Die aber, wie Brunner ja bestätigt, ist noch nicht einmal begonnen worden. Bürger, die keine eigene Wallbox installieren können, werden sich also zweimal überlegen, ein Elektroauto anzuschaffen.

In den Parkhäusern in der Stadt sind keine Ladesäulen zu finden. Erschwert wird die Situation durch die Tatsache, dass auch weitere Anbieter einen großen Bogen um das Oberzentrum machen: Discounter wie Lidl oder Aldi, die europaweit bereits mehrere hundert Ladesäulen betreiben, sind ebenso wenig vertreten wie Möbelhäuser oder Einkaufszentren: Weder bei der WüBa, noch direkt beim Fachmarkt-Zentrum auf Herdenen, gibt es öffentliche Ladestationen. Einzig die Volksbank bietet auf dem Parkplatz am Benediktinerring eine Lademöglichkeit. Ein Mangel in VS, angesichts dessen mancher Fan der E-Mobilität längst geladen ist.