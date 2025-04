Fahrer prallte gegen Verkehrsinsel: Rollerfahrer bei Unfall in Lahr schwer verletzt

Rollerfahrer bei Unfall in Lahr schwer verletzt

1 Die Polizei musste zur Unfallaufnahme den Verkehr zwischen der Otto-Hahn-Straße und der B3 in Lahr zeitweise voll sperren. Foto: Maier

Bei einem Unfall in der Lahrer Schwarzwaldstraße hat sich am späten Freitagvormittag ein Rollerfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.









Der Mann soll gegen 11.20 Uhr zunächst in der Freiburger Straße einem Ford aufgefahren und danach vom Unfallort geflüchtet sein. Wenig später kollidierte er offenbar mit einer Verkehrsinsel in der Schwarzwaldstraße, auf halbem Weg zwischen den beiden dortigen Kreisverkehren. An dem Unfall war kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt.