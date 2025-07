1 Ein Alkoholtest nach der Festnahme habe beim Autofahrer einen Wert von knapp 1,7 Promille Alkohol ergeben. (Symbolfoto) Foto: Pixabay Eine 67-jährige Fußgängerin ist in Ettingen von einem Auto erfasst und getötet worden.







Link kopiert



Eine 67-jährige Fußgängerin ist am Samstagabend in Ettingen auf dem Trottoir von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden, so eine Mitteilung an die Medien.