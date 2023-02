Türkei und Syrien Kaum noch Hoffnung: Zehntausende Erdbeben-Tote zu befürchten

Schon fast 20.000 Tote und es könnten noch zweimal so viele hinzukommen. Die Hoffnung, in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien noch Überlebende zu finden, geht zu Ende.