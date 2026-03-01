Fahrer kann sich rechtzeitig retten: Land Rover brennt auf A 5 bei Achern vollständig aus

1 Foto: In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auf der Autobahn A 5 zwischen Bühl und Achern, in Höhe Ottersweier, ein Auto vollständig ausgebrannt.







Ein 53 Jahre alter Mann war mit seinem Land Rover zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern unterwegs, als sein Fahrzeug plötzlich in Flammen aufging. Ihm gelang es noch das Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und sich unverletzt in Sicherheit zu bringen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Für die anschließenden Reinigungs- und Bergungsarbeiten waren der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen bis gegen 3.15 Uhr gesperrt.Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.