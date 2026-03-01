Fahrer kann sich rechtzeitig retten: Land Rover brennt auf A 5 bei Achern vollständig aus
In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auf der Autobahn A 5 zwischen Bühl und Achern, in Höhe Ottersweier, ein Auto vollständig ausgebrannt.

Ein 53 Jahre alter Mann war mit seinem Land Rover zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern unterwegs, als sein Fahrzeug plötzlich in Flammen aufging. Ihm gelang es noch das Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und sich unverletzt in Sicherheit zu bringen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Für die anschließenden Reinigungs- und Bergungsarbeiten waren der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen bis gegen 3.15 Uhr gesperrt.Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

 

40 000 Euro Schaden

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, schreibt die lokale Nachrichtenagentur Einsatz-Report 24. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten.

Brandursächlich dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der ausgebrannte Land Rover wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt etwa 40 000 Euro.

Nachdem das Feuer gelöscht war, konnte während der Bergungs- und Aufräumarbeiten eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden, so Einsatz-Report 24.

