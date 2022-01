Unfall legt Bundesstraße in Horb lahm

5 Der Rettungwagen am silbernen Caddy, hinten stauen sich die Lkw Foto: Lück

Plötzlich ging gar nichts mehr auf der Strecke zwischen Horb und dem Hohenberg: Durch einen Verkehrsunfall kommt es am Mittag zu einer Vollsperrung zwischen Rauschbart-Parkplatz und Ortseingang Horb.















Horb - Der Rettungswagen steht schräg auf der Stuttgarter Straße vor einem silbernen Caddy, der im Graben steht. Gut 60 Meter weiter steht ein graues Fahrzeug. Und die Autos stehen im Stau. Und wer von der Hohenbergkreuzung bergab will, wird am Haugenstein abgefangen. Ein Unfall, der am Mittag die Bundesstraße bergauf Richtung Rauschbart lahmlegt.

Caddy-Fahrer zunächst in Lebensgefahr

Ein Ermittler vor Ort: „Nach jetzigem Kenntnisstand ist der Fahrer des silbernen Caddy bergauf unterwegs gewesen. Aus gesundheitlichen Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und streifte den entgegenkommenden Pkw. Der Caddy-Fahrer war zunächst in Lebensgefahr, doch er konnte stabilisiert werden und war zum Schluss wieder ansprechbar. Er wurde in eine Klinik in Tübingen gebracht.“

Die Folge der Vollsperrung: Die Fahrzeuge drängten sich an der Gutermannschule vorbei. Auch auf der Bildechinger Steige gab es teilweise Rückstau bis in Höhe Schuhhaus Zürn.