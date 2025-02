Einzelhandel in Schömberg Kindermodengeschäft B 2 schließt Ende März

Birgit Kugele betreibt das Kindermodengeschäft B 2 in der Lindenstraße in Schömberg – aber nicht mehr lange. Die 68-Jährige geht in den Ruhestand. Wie sieht die Zukunft der Kindermode in Schömberg aus?