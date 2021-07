Männer stehen in Calw und Glatten unter Drogeneinfluss

1 Zwei Fahrer standen unter dem Einfluss von Cannabis. (Symbolfoto) Foto: Berg/dpa

Die Polizei hat am Donnerstag und Freitag drei Fahrer ertappt, die unter Drogeneinfluss Auto gefahren sind.

Calw/Glatten - Ein 26-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag in der Lombacher Straße in Glatten angehalten. Bei ihm verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Am Schloßberg in Calw wurde um 19.45 Uhr ein 23-jähriger Opel-Fahrer kontrolliert. Er stand laut Polizeibericht ebenfalls unter dem Einfluss von Cannabis. Auch er musste eine Blutprobe abgeben.

Ein 36-jähriger Radfahrer fiel dann am Freitag gegen 2 Uhr in der Calwer Straße auf. Er war alkoholisiert und nicht mehr in der Lage, das Fahrrad sicher zu führen. Einen Alkoholtest wollte der Mann nicht durchführen. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Die Fahrer werden angezeigt.