Die L75 bei Allmannsweier ist am Mittwochmorgen wegen eines schweren Unfalls komplett gesperrt. Glück um Unglück: Im Bus saßen wohl keine Fahrgäste.

Update:

Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, ereignete sich der Unfall im Kreuzungsbereich der Allmansweierer Hauptstraße zur L75. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Busfahrer gegen 8 Uhr nach links in Richtung Allmansweier abbiegen, als es zur Kollision mit einem aus Richtung Ichenheim kommenden Lkw kam.

Der Lastwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls quer auf die Fahrbahn geschleudert, sodass die Landstraße aktuell und bis auf Weiteres komplett gesperrt sei. Beide Fahrer wurden verletzt. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen konnten sich weder der

Lkw-Fahrer nochder Busfahrer selbst aus ihren Fahrzeugen befreien.

Die alarmierten Helfer des Rettungsdiensts sind unter anderem mit einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt nicht mit Fahrgästen besetzt.

Erstmeldung:

Zwischen der Autobahn A5 und dem Schwanauer Ortsteil Allmannsweier sind gegen 8 Uhr am Mittwoch ein Lkw und ein Bus zusammengestoßen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, liege der Lastwagen quer über der Fahrbahn.

Die beiden Fahrer sollen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sein, die Feuerwehr versucht, sie zu befreien. Ob Fahrgäste im Bus verletzt wurden, sei noch in der Klärung, so die Polizei.

Die Unfallfahrzeuge müssen geborgen werden. Zur Unfallursache ist derzeit noch nichts bekannt.