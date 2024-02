Fahrer angezeigt: Autos fallen bei Verkehrskontrolle in Villingen-Schwenningen auf

1 Die Polizei zeigte beide Fahrer an. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei Autos sind am Sonntag bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in Villingen-Schwenningen aufgefallen. Die Fahrer wurden angezeigt.









Gegen 16.30 Uhr kontrollierten Beamten laut Polizeibericht in der Güterbahnhofstraße den BMW eines 32-Jährigen. Sie stellten an dem Wagen ein „eintragungspflichtiges Fahrwerk“ fest, das nicht in der Zulassungsbescheinigung vermerkt war. Gegen 17.30 Uhr wurde dann der BMW eines 28-Jährigen kontrolliert. An diesem Fahrzeug war laut Polizei ein Gewindefahrwerk eingebaut, das zu tief eingestellt war. Dadurch schleiften die Räder an den Kotflügeln.