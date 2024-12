Fahrer alkoholisiert: Auto rollt in Rangendingen gegen Streifenwagen

Auto rollt in Rangendingen gegen Streifenwagen

1 Das Auto rollte gegen den Streifenwagen. (Symbolfoto) Foto: Yevhen Prozhyrko/ Shutterstock

Ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro ist am Dienstagnachmittag an einem Streifenwagen entstanden, als ein Autofahrer sein Fahrzeug nicht richtig sicherte.









Link kopiert



Eine Streife des Polizeireviers Balingen wollte kurz nach 17 Uhr einen Autofahrer in der Oberdorfstraße kontrollieren. Der Mann hielt hierzu in einer abschüssigen Einfahrt an und wollte sich der Kontrolle durch das Betreten eines Schuppens entziehen. Aufgrund des fluchtartigen Verlassens seines Wagens sicherte er diesen nicht richtig und das Auto rollte gegen den Streifenwagen.