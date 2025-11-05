Fahren ohne Führerschein: Wolfacher Richterin gibt 42-Jährigem letzte Chance auf Bewährung

Ein 42-Jähriger aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis musste sich einmal mehr wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis vor dem Amtsgericht Wolfach verantworten.
Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis musste sich am Mittwoch ein 42-Jähriger aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis vor dem Amtsgericht verantworten. Es war beileibe nicht das erste Vergehen dieser Art des Manns – darum forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe ohne Bewährung. Seinen Führerschein ist er schon seit knapp 20 Jahren los, wurde aber dennoch immer wieder am Steuer erwischt.