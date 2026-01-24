Ein getunter Roller, keine Fahrerlaubnis und Cannabis im Blut: Vor dem Amtsgericht Oberndorf musste sich ein 19-Jähriger aus Schramberg gleich mehrfach verantworten.
Früh am Donnerstag kam es am Amtsgericht Oberndorf zu einer Verurteilung aus gleich dreifachem Grund: Ein 19-Jähriger aus Schramberg musste sich nicht nur wegen des Fahrens eines getunten Rollers ohne Führerschein verantworten, sondern auch dafür, dass er dabei einen THC-Gehalt von 3,8 Nanogramm im Blut hatte. Doch was war genau passiert?