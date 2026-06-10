Fahrbahnsanierung bei Pforzheim: A8 Richtung Stuttgart wird am Wochenende voll gesperrt

Die A8 zwischen Pforzheim West und Pforzheim Nord wird übers Wochenende in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Die Autobahn GmbH empfiehlt, die offizielle Umleitung zu fahren.
Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest setzt von Freitag, 12. Juni, circa ab 21 Uhr bis Montag, 15. Juni, circa 5 Uhr die Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart instand. Hierzu ist im genannten Zeitraum eine Sperrung der Richtungsfahrbahn Stuttgart notwendig, teilt die Autobahn GmbH in einer Verkehrsmeldung mit.