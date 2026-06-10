Fahrbahnsanierung bei Pforzheim: A8 Richtung Stuttgart wird am Wochenende voll gesperrt

Die A8 zwischen Pforzheim West und Pforzheim Nord wird übers Wochenende in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Die Autobahn GmbH empfiehlt, die offizielle Umleitung zu fahren.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest setzt von Freitag, 12. Juni, circa ab 21 Uhr bis Montag, 15. Juni, circa 5 Uhr die Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart instand. Hierzu ist im genannten Zeitraum eine Sperrung der Richtungsfahrbahn Stuttgart notwendig, teilt die Autobahn GmbH in einer Verkehrsmeldung mit.

Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe ist nicht betroffen. Die Umleitung erfolgt über die Bedarfsumleitung U7 ab der Anschlussstelle Pforzheim-West zur Anschlussstelle Pforzheim-Nord.

Als Lagerfläche genutzt

Im Zuge der Arbeiten wird im Ausfahrtsbereich der PWC‑Anlage Kämpfelbach Süd die Fahrbahndecke ebenfalls instandgesetzt. Zudem wird die Anlage bereits ab Mittwoch, 10 Juni, bis Dienstagabend, 16. Juni, als Lagerfläche benötigt und ist daher in diesem Zeitraum gesperrt.

Zeitgleich und unabhängig von der Fahrbahndeckeninstandsetzung werden im weiteren Verlauf der A8 im Baustellenbereich der „Enztalquerung“ zusätzliche Arbeiten vorgenommen. Hierdurch kommt es in Fahrtrichtung Stuttgart ebenfalls zu einer abschnittsweisen einstreifigen Verkehrsführung.

Unsere Empfehlung für Sie Baustelle auf der A8 „Meilenstein beim Ausbau der A8“ In der Nacht auf Dienstag erfolgt die Verkehrsumlegung auf die neue Trasse bei Pforzheim.

Um Staus auf vermeintlichen Schleichstrecken zu vermeiden, appelliert die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest laut Mitteilung dringend an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Navigationssysteme auszuschalten und den offiziellen Umleitungsstrecken zu folgen.

Diese sind mit den Behörden, Gemeinden, der Polizei und den Rettungsdiensten abgestimmt.

Darüber hinaus empfehlen die Stadt Pforzheim und das Polizeipräsidium, in dem genannten Zeitraum auf das Durchfahren durch innerstädtisches Gebiet so weit wie möglich zu verzichten.