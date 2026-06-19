Fahrbahnsanierung bei Gutach: Marc Winzer bezieht klare Position

Hornbergs Bürgermeister wies im Gemeinderat Vorwürfe zurück, wonach zur Fahrbahnsanierung zwischen Hornberg und Gutach zu wenig informiert werde.
Die Fahrbahnsanierung der B 33 zwischen Hornberg und Gutach bewegt die Gemüter. Im Gemeinderat bezog Bürgermeister Marc Winzer Stellung, um bestehende Unklarheiten zu beseitigen. Die mehrfach erhobenen Vorhaltungen aus Bevölkerung und Gemeinderat, dass die Stadt zu wenig informiere, wollte der Bürgermeister so nicht stehen lassen. Die Maßnahme und damit die Öffentlichkeitsarbeit würden komplett beim Regierungspräsidium Freiburg liegen. Die Stadt stehe jedoch in ständigem Kontakt mit allen beteiligten Behörden – regelmäßige Abstimmungstermine finden statt. Eine Liste mit den örtlichen Gewerbetreibenden sei dem Regierungspräsidium zugegangen.